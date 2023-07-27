Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування

Ольга ризикує пропустити командні змагання ЧС, де відсутні росіяни і білоруси.

Українська шаблістка Ольга Харлан може отримати тривале відсторонення після дискваліфікації на чемпіонаті світу з фехтування.

32-річну українку дискваліфікували за те, що після переможної сутички вона не потисла руку росіянці Анні Смірновій, яка виступала в нейтральному статусі.

Як повідомляє Суспільне Спорт, Харлан "виключили" з чемпіонату світу після відмови "привітати" суперницю з Росії у першому раунді змагань.

Згідно з правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE), таке "виключення" передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів.

Таким чином, Ольга ризикує пропустити й командний турнір з фехтування на чемпіонаті світу-2023, де немає представників Росії і Білорусі.

Зазначимо, що після завершення сутички українка відмовилася потиснути руку росіянці, замість цього запропонувавши суперниці "стукнутися" шаблями. Однак Смірнова відхилила цю пропозицію та влаштувала провокацію.

Російська шаблістка не залишала фехтувальну доріжку понад 50 хвилин і подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги". У підсумку організатори турніру переглянули своє початкове рішення та дискваліфікували Харлан.

Нагадаємо, напередодні українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси.

Міністерство молоді та спорту України дозволило українцям змагатися на турнірах, де спортсмени з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Читайте також:

МОК не запросив Росію та Білорусь на Олімпійські ігри-2024: що це означає

Лазівка, щоб потрапити на Олімпіаду-2024: спортсменів з РФ і Білорусі допустили до Азійських ігор

"Ідея американських спецслужб": у росіян істерика через рішення МОК