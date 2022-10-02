Харлан здобула дебютну медаль фехтувального сезону на турнірі в Бельгії

Титулована українська шаблістка Ольга Харлан виборола "срібло" турніру FIE Flemish Open-2022 в бельгійському Генті.

Українка бездоганно подолала груповий етап, вигравши всі свої шість поєдинків. Потім Харлан пройшла ще двох суперниць - італійку Амелію Джованеллі (15:3) та британку Джессіку Корбі (15:5).

У напруженій чвертьфінальній сутичці Ольга здолала француженку Фостін Клап'є (15:13), а в півфіналі наша співвітчизниця залишили за бортом турніру німкеню Лєну Штемпер (15:6). На жаль, у фіналі українка поступилася італійці Бенедетті Фузетті (12:15).

Нагадаємо, у травні 2022 року Харлан повернулася до виступів після паузи в кар'єрі, яку взяла після Олімпіади-2020. Медаль на турнірі в Генті для неї стала першою в поточному сезоні.

Харлан - шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи. Всього на її рахунку 34 медалі на світових і континентальних першостях.

Також Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона піднімалася на п'єдестал пошани Пекіна-2008 ("золото"), Лондона-2012 ("бронза") і Ріо-де-Жанейро 2016 ("бронза" і "срібло")

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