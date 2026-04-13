Гармаш, якого мобілізували до ЗСУ, знайшов собі новий клуб — допис про перехід видалили
Аматорський футбольний клуб "Титан" оголосив про підписання Дениса Гармаша, але згодом видалив публікацію.
Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Денис Гармаш, якого у листопаді минулого року мобілізували до ЗСУ, нібито знайшов собі нову команду.
Про підписання 35-річного Гармаша оголосив аматорський футбольний клуб "Титан".
Однак згодом "Титан" видалив інформацію про підписання Гармаша.
"Гучне підсилення складу. АФК "Титан" офіційно вітає у своїх лавах Дениса Гармаша — ексгравця національної збірної України та півзахисника київського "Динамо". Футболіст із величезним досвідом виступів на найвищому рівні, характером і переможним менталітетом — тепер частина нашої команди.
Його енергія, боротьба на кожному метрі поля та бажання перемагати — це саме те, що підсилює "Титан" у вирішальний момент сезону. Новий рівень. Нові амбіції. Нові перемоги попереду. Ласкаво просимо до АФК "Титан", — йшлося у повідомленні клубу, яке вже видалили.
Попереднім клубом Гармаша було "Лісне", за яке він у сезоні-2025/26 провів 13 матчів. У листопаді 2025-го команду виключили зі складу учасників Другої ліги через те, що вона двічі поспіль не з'явилася на матч чемпіонату України з огляду на фінансові проблеми.
28 листопада 2025-го Київський міський ТЦК і СП повідомив, що Гармаш був доправлений Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.
Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.
У грудні минулого року колишній одноклубник Гармаша у складі "Динамо" та "Лісне" Сергій Рибалка розповів, що Денис проходить базову військову підготовку.
Наразі "Титан" посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Київщини. Після 16 зіграних матчів його відставання від "Денгоффа" із села Денихівка становить 3 бали.