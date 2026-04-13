Гармаш, якого мобілізували до ЗСУ, знайшов собі новий клуб — допис про перехід видалили

Денис Гармаш / © ФК Динамо Київ

Реклама

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Денис Гармаш, якого у листопаді минулого року мобілізували до ЗСУ, нібито знайшов собі нову команду.

Про підписання 35-річного Гармаша оголосив аматорський футбольний клуб "Титан".

"Титан" оголосив про підписання Дениса Гармаша, але потім видалив публікацію / Instagram “Титана”

Однак згодом "Титан" видалив інформацію про підписання Гармаша.

Реклама

"Гучне підсилення складу. АФК "Титан" офіційно вітає у своїх лавах Дениса Гармаша — ексгравця національної збірної України та півзахисника київського "Динамо". Футболіст із величезним досвідом виступів на найвищому рівні, характером і переможним менталітетом — тепер частина нашої команди.

Його енергія, боротьба на кожному метрі поля та бажання перемагати — це саме те, що підсилює "Титан" у вирішальний момент сезону. Новий рівень. Нові амбіції. Нові перемоги попереду. Ласкаво просимо до АФК "Титан", — йшлося у повідомленні клубу, яке вже видалили.

Попереднім клубом Гармаша було "Лісне", за яке він у сезоні-2025/26 провів 13 матчів. У листопаді 2025-го команду виключили зі складу учасників Другої ліги через те, що вона двічі поспіль не з'явилася на матч чемпіонату України з огляду на фінансові проблеми.

28 листопада 2025-го Київський міський ТЦК і СП повідомив, що Гармаш був доправлений Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.

Реклама

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.

У грудні минулого року колишній одноклубник Гармаша у складі "Динамо" та "Лісне" Сергій Рибалка розповів, що Денис проходить базову військову підготовку.

Наразі "Титан" посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Київщини. Після 16 зіграних матчів його відставання від "Денгоффа" із села Денихівка становить 3 бали.