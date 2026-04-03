Гаттузо залишив посаду головного тренера збірної Італії після невиходу на ЧС-2026

Дженнаро Гаттузо залишив посаду головного тренера збірної Італії після невиходу на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу Італії.

Зазначається, що контракт 48-річного Гаттузо зі "Скуадрою Адзуррою" розірвали за взаємною згодою сторін.

"З болем у серці, не досягнувши мети, яку ми перед собою ставили, вважаю свій досвід на лавці збірної завершеним. Футболка "Адзуррі" є найціннішим скарбом, що існує у футболі. Саме тому вважаю правильним уже зараз дати можливість для нових технічних рішень.

Хочу подякувати президенту Габріеле Гравіні та Джанлуїджі Буффону, а разом з ними — всім співробітникам Федерації за довіру та підтримку, яку вони мені завжди надавали. Було честю керувати національною збірною і працювати з групою хлопців, які показали справжню відданість і любов до неї.

Але найбільша подяка — вболівальникам, усім італійцям, які протягом цих місяців ніколи не припиняли дарувати свою любов і підтримку збірній. Назавжди з блакитним кольором у серці", — йдеться у прощальному зверненні Гаттузо.

Гаттузо очолював збірну Італії від червня 2025 року. Під його керівництвом команда виграла шість матчів, один раз зіграла внічию і один раз програла.

Зазначимо, що напередодні свої посади також залишили Габріеле Гравіна (президент Федерації футболу Італії) та Джанлуїджі Буффон (керівник делегації збірної Італії).

У фіналі плейоф відбору на ЧС-2026 збірна Італії в серії післяматчевих пенальті програла команді Боснії та Герцеговини.

Таким чином, Італія встановила історичний антирекорд — це перша футбольна збірна-чемпіон світу, яка пропустить три поспіль Мундіалі. Востаннє "Скуадра Адзурра" брала участь у фінальній частині ЧС ще 2014 року.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо зі сльозами на очах перепросив за невихід збірної Італії на ЧС-2026.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, збірна України також не змогла вийти до фінального турніру ЧС-2026. У півфіналі плейоф відбору команда Сергія Реброва програла Швеції (1:3).