Гауфф – Cвітоліна: де дивитися і прогноз букмекерів на чвертьфінал Australian Open-2026
Еліна спробує пробитися до першого в кар'єрі півфіналу австралійського мейджора.
У вівторок, 27 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) позмагається з американкою Корі Гауфф (№3 WTA) у матчі 1/4 фіналу Australian Open-2026.
Орієнтовний час початку поєдинку – не раніше 10:00 за київським часом.
В 1/8 фіналу австралійського мейджора Світоліна здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (6:2, 6:4), тоді як Гауфф обіграла чешку Кароліну Мухову (6:1, 3:6, 6:3).
Раніше Світоліна та Гауфф тричі зустрічалися в очних протистояннях. Українка перемогла американку на Australian Open-2021, але двічі поступилася їй 2024 року – на турнірі в Окленді та на US Open.
Де дивитися матч Гауфф – Cвітоліна
Чвертьфінальний матч Australian Open-2026 між Світоліною та Гауфф транслюватиме телеканал Eurosport.
Трансляція поєдинку також буде доступна до перегляду на медіасервісі MEGOGO.
Прогноз букмекерів на матч Гауфф – Cвітоліна
На думку букмекерів, фавориткою прийдешнього матчу є 21-річна американка. На перемогу Гауфф приймаються ставки з коефіцієнтом 1,48. На виграш 31-річної Світоліної можна поставити з коефіцієнтом 2,66.
У півфіналі переможниця матчу Гауфф – Cвітоліна зіграє з тріумфаторкою поєдинку між першою ракеткою планети "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко та американкою Івою Йович (№27 WTA).
Зазначимо, що Світоліна вже повторила особистий рекорд на Australian Open, учетверте в кар'єрі вийшовши до чвертьфіналу на цьому турнірі Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.
Загалом Еліна учотирнадцяте в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу на рівні Grand Slam.
Її найкращими результатами на турнірах Grand Slam залишаються виходи до півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та US Open (2019).
Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.