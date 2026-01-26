ТСН у соціальних мережах

Гауфф – Cвітоліна: де дивитися і прогноз букмекерів на чвертьфінал Australian Open-2026

Еліна спробує пробитися до першого в кар'єрі півфіналу австралійського мейджора.

Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

У вівторок, 27 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) позмагається з американкою Корі Гауфф (№3 WTA) у матчі 1/4 фіналу Australian Open-2026.

Орієнтовний час початку поєдинку – не раніше 10:00 за київським часом.

В 1/8 фіналу австралійського мейджора Світоліна здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (6:2, 6:4), тоді як Гауфф обіграла чешку Кароліну Мухову (6:1, 3:6, 6:3).

Раніше Світоліна та Гауфф тричі зустрічалися в очних протистояннях. Українка перемогла американку на Australian Open-2021, але двічі поступилася їй 2024 року – на турнірі в Окленді та на US Open.

Де дивитися матч Гауфф – Cвітоліна

Чвертьфінальний матч Australian Open-2026 між Світоліною та Гауфф транслюватиме телеканал Eurosport.

Трансляція поєдинку також буде доступна до перегляду на медіасервісі MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Гауфф – Cвітоліна

На думку букмекерів, фавориткою прийдешнього матчу є 21-річна американка. На перемогу Гауфф приймаються ставки з коефіцієнтом 1,48. На виграш 31-річної Світоліної можна поставити з коефіцієнтом 2,66.

У півфіналі переможниця матчу Гауфф – Cвітоліна зіграє з тріумфаторкою поєдинку між першою ракеткою планети "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко та американкою Івою Йович (№27 WTA).

Зазначимо, що Світоліна вже повторила особистий рекорд на Australian Open, учетверте в кар'єрі вийшовши до чвертьфіналу на цьому турнірі Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.

Загалом Еліна учотирнадцяте в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу на рівні Grand Slam.

Її найкращими результатами на турнірах Grand Slam залишаються виходи до півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та US Open (2019).

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

