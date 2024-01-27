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Хаві оголосив, що залишить посаду головного тренера "Барселони" після завершення сезону

Хаві оголосив, що залишить посаду головного тренера "Барселони" після завершення сезону

Хаві / Фото: Associated Press

Іспанський фахівець попрощається із "синьо-гранатовими" влітку 2024 року.

Головний тренер "Барселони" Хаві залишить команду після завершення поточного сезону.

Про це 44-річний іспанський керманич оголосив на пресконференції після домашнього матчу 22-го туру іспанської Ла Ліги проти "Вільярреала", в якому каталонський клуб програв з рахунком 3:5.

"Перш ніж ви поставите мені запитання, я хотів би оголосити, що не продовжуватиму роботу як тренер "Барси" після 30 червня. Ми говорили про це з Лапортою (президент "Барселони" – прим.) та зі спортивним відділом, і як уболівальник я вважаю, що клубу потрібні зміни в динаміці.

Як людина, яка працює в клубі, я думаю, що найкраще піти 30 червня. Але я буду викладатися на всі сто відсотків ці чотири місяці. Думаю, ми зможемо провести хороший сезон, і я сподіваюся, що динаміка зміниться", – сказав Хаві.

Хаві очолив "Барселону" в листопаді 2021 року. На чолі каталонського клубу він став чемпіоном Іспанії та виграв Суперкубок країни. Його контракт із "синьо-гранатовими " був чинним до кінця сезону-2024/25.

Зазначимо, що Хаві є вихованцем "Барселони", тут він провів майже всю свою ігрову кар'єру від 1998 до 2015 року. Потім іспанець перейшов до катарського "Аль-Садда", де 2019-го повісив бутси на цвях і розпочав тренерський шлях.

Наразі "Барселона" (44 очки) посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги – команду Хаві випереджають "Жирона" (52) та мадридський "Реал" (54), який лідирує. 

У наступному турі чемпіонату Іспанії каталонці 31 січня прийматимуть "Осасуну".

Нагадаємо, напередодні головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп оголосив, що залишить мерсисайдський клуб після закінчення нинішнього сезону.

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