Хаві визначився з футболістами, які повинні будуть покинути "Барселону" взимку

У списку четверо виконавців.

Головний тренер іспанської " Барселони " Хаві, схоже, вирішив, із ким слід розпрощатися в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що з заявки "блаугранас" на другу частину сезону можуть зникнути французький захисник Самуель Умтіті, бразильський півзахисник Філіппе Коутіньо, воротар Нето та нідерландський форвард Люк де Йонг.

Насамперед "Барселона" шукатиме спосіб розпрощатися з орендованим у "Севільї" де Йонгом. Якщо клуб не знайде команду, яка перехопить орендну угоду, то каталонці виплатять "Севільї" неустойку за дострокове повернення гравця.

Що стосується Коутіньо, то в нього надто висока заробітна плата та низька продуктивність. До того ж півзахисник не вписується у стиль гри, який намагається прищепити команді Хаві.

"Барселона" (27 очок) наразі посідає сьоме місце в таблиці Ла Ліги;

21 грудня "блаугранас" на виїзді зіграють із "Севільєю" у перенесеному матчі 4-го туру Примери.

Додамо, що на рахунку Умтіті цього сезону лише один матч у всіх турнірах за "Барселону", на рахунку Коутіньо - 16 ігор (два забиті голи, прим.), Нето провів два поєдинки, а де Йонг - вісім зустрічей, у яких відзначився одним м'ячем.

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