"Хай фіни добре їх пропарять": у Львові вигадали чергову акцію проти збірної Росії на Євро-2020

Фанатів оригінально запрошують вболівати за фінів у матчі з росіянами.

У львівській фан-зоні продовжують палко вболівати проти збірної Росії на Чемпіонаті Європи з футболу-2020.

Минулого разу фанатам безкоштовно наливали пиво за кожен гол Бельгії у ворота росіян, а тепер запрошують підтримати збірну Фінляндії у грі з командою країни-агресора.

Серед уболівальників, які прийдуть вболівати за скандинавів у поєдинку з росіянами, буде розіграно 50 сертифікатів на похід до фінської сауни.

"Приходь на Lviv Fan Festival підтримати збірну Фінляндії в матчі проти Росії, а ми розіграємо 50 сертифікатів на похід в фінську сауну серед гостей! Хай фіни добре пропарять гравців команди суперника!", - йдеться в пості організаторів фестивалю.

Матч Фінляндія - Росія відбудеться в середу, 16 червня, в Санкт-Петербурзі. Початок поєдинку - о 16:00.

Збірна Росії стартувала на Євро-2020 розгромною поразкою від бельгійців (0:3). Після матчу російські фанати їдкими постами відреагували на ганьбу своєї команди.

(0:3). Після матчу російські фанати їдкими постами на ганьбу своєї команди. Депутат і лідер партії "Комуністи Росії" Сергій Малинкович назвав причину поразки в тому, що футболістів із РФ "напоїли, опромінили та підмішали щось до їжі".

в тому, що футболістів із РФ "напоїли, опромінили та підмішали щось до їжі". Фінляндія розпочала турнір сенсаційною перемогою над Данією (1:0) в поєдинку, який був затьмарений моторошним інцидентом з хавбеком данців Крістіаном Еріксеном.

Раніше ТСН Проспорт писав, що на Херсонщині влучно анонсували матч Росії на Євро-2020: фото стало вірусним у Мережі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання