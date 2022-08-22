"Хай пояс віддасть та відпочиває": Усик звернувся до Ф'юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона світу (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вирішив звернутися до британця Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом за версією WBC.

Так, 35-річний українець із гумором закликав Ф'юрі віддати свій пояс та йти на пенсію.

"Хай пояс віддасть і відпочиває", - сказав Усик.

Цікаво, що промоутер Усика Олександр Усик також звернувся до британця.

"Циганський король (прізвисько Ф'юрі, прим.). Якщо ти король, ти маєш довести, що ти король, бо тебе збирається повалити інший король. Брате, наполегливо тренуйся або йди на пенсію зараз", - сказав Красюк.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Зазначимо, що Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним.

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