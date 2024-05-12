"Хай там як, він – українець і виходить з прапором України": ексчемпіон світу заступився за Ломаченка

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко відреагував на яскраву перемогу Василя Ломаченка над австралійцем Джорджем Камбососом у бою за вакантний пояс IBF у легкому дивізіоні.

Сенченко став на захист свого співвітчизника, який зіткнувся зі шквалом критики через те, що після свого тріумфу не сказав ні слова про Україну та війну з російськими окупантами.

В'ячеслав зізнався, що теж чекав від Василя слів на підтримку України. Водночас він не виключив, що позиція Ломаченка полягає в тому, щоб допомагати батьківщині "ділом, а не на словах".

"Вітаю Україну з новим чемпіоном світу. Моє враження – крутий і яскравий бій. Василь підійшов до поєдинку у гарній формі. Не скажу, що, мабуть, це була його найкраща форма, але він був у класній формі. Видно було, що йому нічого не заважало, без травм.

Як я казав до бою, якщо Ломаченко підійде до поєдинку без травм, то не бачу шансів для Камбососа. Так воно і вийшло. У боксерів був різний рівень. Видно було, що Василь за класом на голову вищий, технічна база набагато краща і підсумок цього – дострокова перемога технічним нокаутом.

Мені, як і всім українцям, хотілося б почути від чемпіона слова підтримки України. Ну, можливо, він, як каже Аліна Шатернікова, багато допомагає, тому, можливо, його особисте ставлення – це допомога ділом, а не словом. Хай там як, він – українець і виходить з прапором України, тому я вітаю його з перемогою", – сказав Сенченко у коментарі Tribuna.com.

Ломаченко нокаутував Камбососа в 11-му раунді та здобув вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко прокоментував видовищну перемогу над Камбососом та завоювання чемпіонського титулу. Австралієць також висловився про свою поразку від українця.

Світ боксу захопився ефектною перемогою Ломаченка над Камбососом. На успіх свого кума та співвітчизника вже відреагував чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик.

Нагадаємо, на нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Ломаченко – Камбосос.

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