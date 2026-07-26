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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Гент — ЛНЗ: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Черкаський клуб спробує пробитися до 3-го етапу відбору Ліги конференцій.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ЛНЗ — "Гент"

ЛНЗ — "Гент" / facebook.com/fclnz

У четвер, 30 липня, черкаський ЛНЗ позмагається з бельгійським "Гентом" у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Геламко Арена" у бельгійському місті Гент. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Перша гра між командами відбулася 23 липня у польському місті Плоцьк та завершилася внічию (0:0). Для черкаського клубу це був перший в історії єврокубковий матч.

Прогноз букмекерів на матч Гент — ЛНЗ

Фаворитом матчу букмекери вважають "Гент". На перемогу бельгійського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,38. Нічия — 5,00. Виграш черкаської команди — 6,66.

На прохід "Гента" до наступної стадії приймають ставки з коефіцієнтом 1,18. Підсумковий успіх ЛНЗ — 4,50.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Гетеборг" (Швеція) — "Левадія" (Естонія), а переможений завершить виступи в єврокубках.

Рнаіше повідомлялося, що фанати ПАОКа вивісили російський прапор на матчі з "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи.

Також ми розповідали, що фанати "Копенгагена" підтримали Україну під час матчу з "Поліссям" у відборі Ліги конференцій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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