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Гент — ЛНЗ: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Черкаський клуб спробує пробитися до 3-го етапу відбору Ліги конференцій.
У четвер, 30 липня, черкаський ЛНЗ позмагається з бельгійським "Гентом" у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Геламко Арена" у бельгійському місті Гент. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.
Перша гра між командами відбулася 23 липня у польському місті Плоцьк та завершилася внічию (0:0). Для черкаського клубу це був перший в історії єврокубковий матч.
Прогноз букмекерів на матч Гент — ЛНЗ
Фаворитом матчу букмекери вважають "Гент". На перемогу бельгійського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,38. Нічия — 5,00. Виграш черкаської команди — 6,66.
На прохід "Гента" до наступної стадії приймають ставки з коефіцієнтом 1,18. Підсумковий успіх ЛНЗ — 4,50.
Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Гетеборг" (Швеція) — "Левадія" (Естонія), а переможений завершить виступи в єврокубках.
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