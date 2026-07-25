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Гент — ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Перша зустріч між командами завершилася нульовою нічиєю.
У четвер, 30 липня, черкаський ЛНЗ зустрінеться з бельгійським "Гентом" у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Геламко Арена" у бельгійському місті Гент. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.
Перша гра між командами відбулася 23 липня у польському місті Плоцьк та завершилася внічию (0:0). Для черкаського клубу це був перший в історії єврокубковий матч.
Де дивитися матч Гент — ЛНЗ
На території України поєдинок "Гент" — ЛНЗ у прямому ефірі можна подивитися безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Гетеборг" (Швеція) — "Левадія" (Естонія), а переможений завершить виступи в єврокубках.
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