Гент — ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

ЛНЗ — "Гент" / facebook.com/fclnz

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У четвер, 30 липня, черкаський ЛНЗ зустрінеться з бельгійським "Гентом" у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Геламко Арена" у бельгійському місті Гент. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Перша гра між командами відбулася 23 липня у польському місті Плоцьк та завершилася внічию (0:0). Для черкаського клубу це був перший в історії єврокубковий матч.

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Де дивитися матч Гент — ЛНЗ

На території України поєдинок "Гент" — ЛНЗ у прямому ефірі можна подивитися безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Гетеборг" (Швеція) — "Левадія" (Естонія), а переможений завершить виступи в єврокубках.

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