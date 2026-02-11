ТСН у соціальних мережах

Геращенко здобула медаль першого міжнародного турніру після народження дитини

Ірина стала бронзовою призеркою змагань Золотого туру у Белграді.

Максим Приходько
Ірина Геращенко

Ірина Геращенко / © Associated Press

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка у червні минулого року вперше стала мамою, завоювала "бронзу" змагань Золотого туру у сербському Белграді.

Для 30-річної стрибунки у висоту це був перший міжнародний турнір після народження доньки. Вона повернулася з декрету на початку лютого, коли перемогла на командному чемпіонаті України з результатом 1,90 метра.

На змаганнях Золотого туру в приміщенні, які відбувалися у Белграді, Геращенко з другої спроби подолала висоту 1,91 метра, оновивши особистий рекорд сезону і гарантувавши собі місце на п'єдесталі.

Переможницею стала сербка Ангеліна Топич, яка в останній спробі взяла планку 1,96 метра. "Срібло" взяла чорногорка Марія Вукович, якій підкорилася висота 1,94 метра.

Раніше повідомлялося, що світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла престижні змагання у Німеччині, а ще одна українка Юлія Левченко здобула там "срібло".

Також ми розповідали, що український фігурист приголомшив виступом на Олімпіаді-2026.

