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Геращенко здобула "срібло" на етапі Континентального туру у Варшаві
Ірина посіла друге місце на змаганнях з результатом 1,92 метра.
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка у червні минулого року вперше стала мамою, виграла срібну медаль на етапі Континентального туру у Варшаві (Польща).
31-річна уродженка Києва завершила змагання на другому місці з результатом 1,92 метра.
"Золото" здобула полька Марія Жодзік, яка стрибнула на 1,94 метра. "Бронзу" забрала шведка Луїз Екман (1,90 метра).
1,92 метра — наразі найгірший результат Геращенко в літньому сезоні, після стрибків на 1,97 та 1,96 м.
У травні Ірина здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені, взявши висоту 1,97 метра. Там Україна виборола подвійний подіум — Юлія Левченко виграла "золото" з результатом 1,99 метра.
Потім Геращенко з результатом 1,96 метра тріумфувала на етапі Континентального туру в польському Білостоку, здобувши перше міжнародне "золото" після народження доньки.