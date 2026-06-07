Геращенко здобула "срібло" на етапі Континентального туру у Варшаві

Ірина Геращенко / © Associated Press

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Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка у червні минулого року вперше стала мамою, виграла срібну медаль на етапі Континентального туру у Варшаві (Польща).

31-річна уродженка Києва завершила змагання на другому місці з результатом 1,92 метра.

"Золото" здобула полька Марія Жодзік, яка стрибнула на 1,94 метра. "Бронзу" забрала шведка Луїз Екман (1,90 метра).

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1,92 метра — наразі найгірший результат Геращенко в літньому сезоні, після стрибків на 1,97 та 1,96 м.

У травні Ірина здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені, взявши висоту 1,97 метра. Там Україна виборола подвійний подіум — Юлія Левченко виграла "золото" з результатом 1,99 метра.

Потім Геращенко з результатом 1,96 метра тріумфувала на етапі Континентального туру в польському Білостоку, здобувши перше міжнародне "золото" після народження доньки.

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