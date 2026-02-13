Гераскевич дав пресконференцію після скандальної дискваліфікації з Олімпіади-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич дав пресконференцію в Мілані після своєї дискваліфікації від участі в зимових Олімпійських іграх-2026.

Відповіді 27-річного українського спортсмена на найголовніші запитання наводить Суспільне Спорт.

Зокрема Гераскевич розповів, що намагатиметься виграти апеляцію в Спортивному арбітражному суді (CAS) та повернутися до змагань ОІ-2026.

До слова, розіграш медалей у скелетоні відбудеться у п’ятницю, 13 лютого (3-й заїзд — о 20:30, фінальний заїзд — о 22:05). Володарі нагород визначаються за підсумками 4 заїздів, результати яких сумуються. Перші два заїзди відбулися 12 лютого і Гераскевич їх пропустив через дискваліфікацію. Незважаючи на вже втрачені шанси поборотися за медалі, Владислав сподівається взяти участь в останніх заїздах, вийшовши у «шоломі пам’яті».

Чи пропонував МОК компроміс: «Кілька пропозицій було. Однією з пропозицій було, аби мій батько приніс шолом, але я мав змагатися в іншому. Потім якимось чином цей шолом буде телепортовано мені на фініш, аби я міг його використати у мікст-зоні. Я сказав, що якщо президентка МОК занепокоєна зоною проведення змагань, я спробую бути швидким на треку, аби ніхто нікого не помітив. Але це також не було вирішенням для пані Ковентрі. Тепер ми в цій ситуації».

Про слухання CAS: «Будемо намагатися добитися повернення до змагань. Подивимося, як це можливо зробити. Звісно, ми оскаржуємо рішення, що я у чомусь винен і щось порушив. У цьому й причина для апеляції.

Ми зараз в Мілані. Це Ігри у Мілані та Кортіні, але ці місця не так близько, як випливає з назви — доводиться долати тривалий шлях. Якщо нам дозволять змагатися завтра, мені буде дуже важко подолати цей шлях і просто стартувати на треку. Тому ми подивимося, як це буде».

Чи планує оскаржувати можливу відмову CAS: «Коли ми приїхали на Олімпіаду, нашою метою було змагатися. Я вважаю, що у нас є повне право змагатися з усіма іншими спортсменами. Наша мета — мати цю можливість. Якщо ми не зможемо повернутися завтра до змагань, ми будемо йти далі, бо я мушу довести, що маю рацію в цій ситуації, а МОК — ні.

Якщо ми не зробимо цього зараз, то МОК зможе дискваліфікувати будь-кого. Якщо вони можуть трактувати правила будь-яким чином, то можуть дискваліфікувати будь-кого. Може, хтось їм просто не подобається».

Чи готовий продовжувати діалог з МОК: «Я наголошував, що ми хочемо бути частиною олімпійської родини. Я готовий з ними говорити, запропонував їм вирішити цю проблему багато разів. Моя останнія пропозиція — це був хороший спосіб, аби зробити це позитивнішим для МОК. З якоїсь причини вони не хотіли рухатися вперед і шукати спільний знаменник. Та все одно я відкритий до розмов і кооперації з МОК».

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання «шолому пам’яті», на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.

Гераскевич уже подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) через дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня «синьо-жовті» залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув «золото» у Пхенчхані-2018 і «срібло» у Пекіні-2022.