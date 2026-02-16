Гераскевич оголосив про проєкт фандрейзингу для сімей загиблих українських спортсменів

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026, оголосив про проєкт фандрейзингу для сімей загиблих українських спортсменів.

Про це 27-річний спортсмен розповів у відео, опублікованому в Instagram.

Після відхиленння апеляції на дискваліфікацію з Олімпіади-2026, скелетоніст відвідав Мюнхенську конференцію з безпеки, де виступив з короткою промовою та нагадав про важливість пам'яті про загиблих спортсменів.

Також Президент України Володимир Зеленський особисто зустрівся з Гераскевичем і нагородив його орденом Свободи.

"Весь світ зараз говорить про Україну не тому що я та мій вчинок, а тому що ті спортсмени, які зображені на моєму шоломі. Саме їх голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити", – розповів Владислав у відео.

Спершу разом із організацією Athletes for Ukraine скелетоніст анонсував збір орієнтований на міжнародну аудиторію.

"Ми запускаємо збір коштів спільно з німецькою організацією, яка представляє німецьких спортсменів – "спортсмени для спортсменів". Вважаю, що це чудова акція, яка допоможе вшанувати цих людей.

Хочемо зібрати постійний фонд, можливість постійно допомагати сім'ям полеглих спортсменів, щоб підтримати їх. Тут зображено всього 24 родини, а, на жаль, загинуло набагато більше спортсменів, ми маємо про це пам'ятати і підтримувати їх. Така наша ціль", – додав скелетоніст.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію у CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.