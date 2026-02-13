ТСН у соціальних мережах

Гераскевич оскаржує в суді свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026: онлайн-трансляція

Стежте в режимі онлайн за перебігом судового засідання у CAS щодо дискваліфікації Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026.

Максим Приходько
Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

У п'ятницю, 13 лютого, Спортивний арбітражний суд (CAS) розглядає апеляцію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на його дискваліфікацію від участі в зимовій Олімпіаді-2026.

Напередодні, 12 лютого, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Гераскевича від змагань через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

27-річний український спортсмен вирішив оскаржити ганебне рішення МОК і шукає справедливості в суді.

У цій новині буде вся актуальна інформація щодо слухання справи Гераскевича.

