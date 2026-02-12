Гераскевич подав апеляцію у CAS через дискваліфікацію з Олімпіади-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич подав позов у Спортивний арбітражний суд (CAS) через свою дискваліфікацію від участі в зимових Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомив адвокат Євген Пронін на своїй сторінці в Telegram.

Він зазначив, що за узгодженням з Гераскевичем він подав апеляцію у CAS за спеціальною процедурою. Юрист розраховує, суд розгляне справу скелетоніста щодо дискваліфікації з Олімпіади-2026 упродовж наступних 24 годин.

"Відчуваючи суцільну правову, спортивну та історичну несправедливість, за узгодженням із Владиславом та в його інтересах я подав апеляцію за спеціальною процедурою швидкого оскарження рішень під час Олімпійських ігор – процедурою розгляду справ у Спортивному арбітражному суді (CAS), яка може відбутися протягом 24 годин.

Апеляційну заяву з усіма необхідними додатками було направлено до Спортивного арбітражного суду, підрозділ якого наразі працює в Мілані під час Олімпійських ігор.

Розраховуємо на оперативний розгляд справи та сподіваємося на законне, справедливе й обґрунтоване рішення. Владислав заслуговує на шанс отримати можливість взяти участь у цій Олімпіаді", – зазначив Пронін.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також уперше прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.