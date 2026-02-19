ТСН у соціальних мережах

Гераскевич поставив під сумнів продовження кар'єри після дискваліфікації з Олімпіади-2026

Спортсмен заявив, що почувається зрадженим скелетонною родиною.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026, поставив під сумнів продовження спортивної кар'єри.

Про це 27-річний Гераскевич заявив в ефірі шоу "Сніданок з 1+1".

Спортсмен заявив, що почувається зрадженим скелетонною родиною і не впевнений, що хоче надалі виступати на змаганнях з цими людьми.

"Почуваюся дещо зрадженим цією скелетонною родиною. Поки що це питання в повітрі. Чи хочу я продовжувати бути частиною цієї родини, яка мене зрадила? І це дуже-дуже велике питання.

Якщо ми говоримо про рішення CAS. Там дуже багато в цьому рішенні речей, які просто не сходяться одна з одною, суперечать одна одній. І це якийсь абсурд, тому що начебто відкидається політична пропаганда, але в підсумку згадується орден, який був вручений Зеленським. Вкотре МОК тягне політику в це питання, при тому, що вони самі намагаються її відкинути.

Все, що було пов'язано з цим рішенням, воно просто якесь настільки абсурдне, що навіть не можеш уже простіше пояснити, тому що абсурдність вона от прямо перед очима. І, звичайно, що ми будемо продовжувати боротися в судах. Ми впевнені, що в наступних інстанціях ми виберемо свою правду і доведемо, що ми мали рацію в ситуації. Я від самого початку, від перших днів казав, що в цьому порушення немає. Жодного разу мені не змогли пояснити, в чому саме порушення. Навіть в цьому рішенні вони не можуть чітко пояснити, яке правило я порушив", – сказав Гераскевич.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича з Олімпіади-2026 через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію до CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.

