Гераскевич прокоментував допущення росіян і білорусів до Паралімпіади під національними прапорами

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував допущення десятьох російських і білоруських спортсменів до зимових Паралімпійських ігор‑2026 під національними прапорами.

Гераскевич запропонував застосувати санкції проти атлетів з держави-агресорки для унеможливлення їхньої участі у змаганнях.

За його словами, понад 300 російський паралімпійців безпосередньо брали участь у війні проти України, де й отримали поранення.

"Ситуація вкрай негативна, особливо зважаючи на те, що там справді будуть колишні військові. Про це неодноразово зазначав очільник Паралімпійського комітету Росії Рожков. Понад 300 спортсменів національних збірних – вони були російськими військовими на "СВО". Тобто вони напряму брали участь у бойових діях, де отримали поранення.

Також на запит українських журналістів речник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс зазначав, що вони не проводять жодних перевірок, тобто в них немає жодних критеріїв. Вони будуть допускати всіх, кого подасть Паралімпійський комітет Росії. Відповідно, ситуація взагалі абсурдна, тому що російські військові будуть під російськими прапорами в Італії – в європейській Італії, яка начебто не підтримує цю війну.

Не знаю, насправді цей світ, ця бульбашка – МОК (Міжнародний олімпійський комітет – прим.), МПК (Міжнародний паралімпійський комітет – прим.), CAS (Спортивний арбітражний суд – прим.) – все більше обирає позицію, так? І вона вже стає дедалі чіткішою.

Насправді я також бачив коментарі пана Гутцайта (президент НОК України – прим.) про те, що нам все-таки треба буде працювати з МОК, потрібно буде кооперуватися. Насправді тут вже багато питань: чи хочемо ми кооперуватися з тими, хто хоче поширювати пропаганду, яка нас вбиває?

Бойкот? По-перше, бойкот – це опція, яка спрацювала 2022 року. Я нагадаю, що коли почалося повномасштабне вторгнення, саме в ті дні починалися Паралімпійські ігри, і тоді саме бойкот вирішив долю російських спортсменів, які не були допущені тоді на змагання. Це перше.

Друге – що робити? Можливо, ви бачили, що президент додав до санкційного списку спортсменів країни-агресорки на основі тієї петиції, яку ми готували. Чому ми це зробили? Це не просто популізм і не просто для того, щоб вони десь були у якихось списках. Є реальний кейс із санного спорту в Латвії, де міністерка закордонних справ просто не допустила спортсменів до країни, і вони не змогли взяти участь у змаганнях. Наше завдання – ці внутрішньоукраїнські санкції вивести на міжнародний рівень і заборонити цим спортсменам в'їзд на територію ЄС, на територію країн.

Тобто, якщо ми говоримо про те, що робити з цими Паралімпійськими іграми. Що ми можемо зробити? Ми можемо ввести санкції проти цих спортсменів, тому що вони колишні військові. Вони можуть спокійно отримати санкції, бо вони робили злочини проти українців, проти України, вивести ці санкції на міжнародний рівень, і тоді вони просто не зможуть заїхати до Італії. І неважливо, хоче МОК допускати їх, не хоче, чи проросійський МОК, чи не проросійський, – вони просто не будуть допущені до змагань, тому що вони просто туди не доїдуть. Я вважаю, що це доволі оптимальне рішення в цій ситуації.

Чи буду я теж включатися до цієї кампанії? Звичайно. Ми бачимо, що президент вже ввів санкції проти тих спортсменів, які були в тому санкційному списку, який ми подавали в петиції. І хочеться вірити, що він продовжить підтримувати нас в цьому. Тим паче зараз, я думаю, стала зрозуміла важливість цієї платформи та важливість не давати використовувати її країні-агресорці", – сказав Гераскевич.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний уже заявив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами.

"Ми також не будемо присутні на церемонії відкриття та не відвідуватимемо інших офіційних заходів Паралімпіади. Ми дякуємо кожному урядовцю країн вільного світу, які також проігнорують офіційні заходи Паралімпіади. Продовжуємо боротьбу!" – написав Бідний у соцмережі X.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що шість російських і чотири білоруські спортсмени зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича з Олімпіади-2026 через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію у CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.