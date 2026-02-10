Гераскевич прокоментував заборону шолома з фото вбитих росіянами українських спортсменів

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував заборону від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на використання шолома з фотографіями спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення до України.

27-річний скелетоніст пригадав свій мовчазний протест на минулій Олімпіаді в Пекіні на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення.

11 лютого 2022 року після свого виступу в кваліфікації Владислав підійшов до камер і продемонстрував напис на плакаті "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні").

"4 роки тому на Олімпійських іграх 2022 року. На жаль, за ці роки цей заклик до миру став лише більш актуальним. Також за ці 4 роки МОК кардинально змінився. Тоді в тій акції вони побачили заклик до миру і не застосували до мене жодних санкцій.

Зараз, на Олімпіаді, ми вже бачили велику кількість російських прапорів на трибунах, на шоломі одного зі спортсменів – і для МОК це не є порушенням.

Проте порушення було виявлено в "шоломі пам'яті", який віддає шану членам української спортивної родини, які загинули з часу проведення останніх Олімпійських ігор.

Правда на нашому боці. Я сподіваюся на справедливе остаточне рішення від МОК", – написав Гераскевич.

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич на тренуванні Олімпіади-2026 виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Пізніше Владислав повідомив, що МОК заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Він також заявив, що збирається оскаржити рішення МОК і боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

На заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному "шоломі пам'яті".

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.