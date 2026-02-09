ТСН у соціальних мережах

Гераскевич виступив на тренуванні Олімпіади-2026 в шоломі з фото загиблих українських спортсменів

Владислав підготував особливий шолом для свого виступу на Олімпійських іграх-2026.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив на офіційному тренуванні зимової Олімпіади-2026 в шоломі з фото українських спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення до України.

"Деякі з них були моїми друзями", – сказав Гераскевич.

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Також Гераскевич детальніше розповів про "шолом пам'яті" та якою була реакція на нього у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

"Шолом досить особливий на цю Олімпіаду. На цьому шоломі зображені деякі спортсмени, які загинули за останні чотири роки. Деякі з них були також членами олімпійського руху, олімпійської родини; дехто – просто дітьми, які потрапили під російські обстріли. Це були люди, які були все життя тісно пов'язані зі спортом, вболівали за нас, були нашими друзями.

Є проблеми деякі стосовно шолома. Поки що не будемо показувати, сподіваюсь, побачимо в наступні дні. Але є деякі зауваження. Якою буде реакція, якщо заборонять змагатися у цьому шоломі? Поки не знаємо, але ми готові боротися за право виступати в цьому шоломі. Ці люди боролися за нас, деякі з них – на передових, і ми не маємо права так легко здаватися. Ми готові йти і в суди, у CAS – куди завгодно. Я не вважаю це порушенням якихось правил. Тут немає, як всім зрозуміло, жодної реклами, жодного бенефіціара. Тому ми будемо стояти на своєму", – наводить слова українського скелетоніста Суспільне Спорт.

У першій спробі Владислав показав п'ятий результат – 56,47 секунди. У другій спробі українець став третім з часом 56,58 секунди.

Третій та четвертий тренувальний заїзди відудуться 10 лютого, а п'ятий та шостий – 11 лютого. Медалі розіграють 13 лютого.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

