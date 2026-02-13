Гераскевич зробив першу заяву після слухання CAS щодо його дискваліфікації з Олімпіади-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов із зали Спортивного арбітражного суду (CAS), де триває розгляд його апеляції на дискваліфікацію від участі в зимовій Олімпіаді-2026, і зробив першу заяву.

"Були довгі розмови. Ми говорили 2.3 з годиною. Я дуже вдячний за можливість висловитися, нас вислухали рівно. Аргументи почули. Ми чекаємо на рішення.

Як ви бачите, я доволі радий. Сподіваюся, правда переможе. Я досі знаю, що я невинний", – передає слова Гераскевича журналістка Суспільне Спорт.

"Нема хепі ендінгу тут, бо змагання – здається, що цей поїзд пішов. У наших змаганнях – збирається час 4 спусків, я пропустив уже два.

Не знаю, хто буде ухвалювати рішення. Можливо, їм треба буде перезапустити змагання, але тоді це порушення прав інших спортсменів. Не знаю, який буде позитивний висновок. Побачимо, що буде", – сказав Владислав.

Також Гераскевич повідомив, що не планує повертатися до змагань, навіть якщо його апеляцію на дискваліфікацію задовільнять.

"Це буде гарний жест, якщо мені дадуть спуститися в шоломі одного разу, але з точки зору змагань – не матиме сенсу. Наш спорт доволі небезпечний.

Вони викинули мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім віддали. Для мене – це крадіжка. Я не радий цьому. Я не маю наміру повертатися до Кортіни", – заявив скелетоніст.

"Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Росія святкує цю дискваліфікацію, я вірю, що з деяких точок зору, що Росія повертатиметься до Олімпіади і МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії", – сказав Гераскевич.

"Не знаю, як інакше, крім як йти до кінця. Навіть тут сьогодні у цьому суді я не через те, що мене позбавили медалі чи права змагатися. А через те, що поважаю цих спортсменів, вважаю, що вони мали бути на цьому шоломі. І вважаю, що дії МОК дискримінативні.

Як чудово сказав мій тато вчора, вони відсторонили не мене, а Україну. Я тут стою за гідність своєї країни", – наголосив Гераскевич.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.