Гераскевич зробив важливу заяву щодо його "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який заборонив йому використання "шолома пам'яті" на зимових Олімпійських іграх-2026.

"Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал.

Прошу:

1. Зняти заборону на використання "Шолома Пам'яті".

2. Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів.

3. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об'єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону", – сказав Гераскевич у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, на усіх тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступав у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Незважаючи на заборону від МОК і можливу дискваліфікацію, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом і в офіційні змагальні дні.

Змагання зі скелетону на Іграх-2026 стартують у четвер, 12 лютого, о 10:30 за київським часом. Володарі медалей визначаться у п'ятницю, 13 лютого.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Гераскевичу виступити на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті", але отримав відмову.

МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" запропонував Гераскевичу альтернативу – носити чорну пов’язку або стрічку, однак це не влаштувало українського спортсмена.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в "шоломі пам'яті" відреагував президент України Володимир Зеленський.

Також Владислава підтримали низка українських спортсменів, зокрема дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.