Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через "шолом пам'яті"

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Українського слелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на зимових Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомив сам спортсмен в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Кореспондент Суспільне Спорт Сергій Захарченко розповів в ефірі олімпійської студії, що Гераскевич отримав на руки рішення IBSF щодо дискваліфікації.

"Є рішення жюрі змагань зі скелетону на Олімпійських іграх у справі Владислава Гераскевича про порушення олімпійських правил щодо вираження атлетами позиції. Що він одягатиме шолом, який за правилами МОК, порушує статтю 50: нібито порушує якісь політичні заклики. Владислава Гераскевича зняли зі стартлисту", – повідомив він.

Нагадаємо, на усіх тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступав у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Незважаючи на заборону від МОК і можливу дискваліфікацію, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом і в офіційні змагальні дні.

Змагання зі скелетону на Іграх-2026 стартували у четвер, 12 лютого, о 10:30 за київським часом. Володарі медалей визначаться у п'ятницю, 13 лютого.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Гераскевичу виступити на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті", але отримав відмову.

МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" запропонував Гераскевичу альтернативу – носити чорну пов’язку або стрічку, однак це не влаштувало українського спортсмена.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в "шоломі пам'яті" відреагував президент України Володимир Зеленський.

Також Владислава підтримали низка українських спортсменів, зокрема дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.