ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2466
Час на прочитання
2 хв

Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через "шолом пам'яті"

Про це повідомив сам спортсмен.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Українського слелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на зимових Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомив сам спортсмен в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Кореспондент Суспільне Спорт Сергій Захарченко розповів в ефірі олімпійської студії, що Гераскевич отримав на руки рішення IBSF щодо дискваліфікації.

"Є рішення жюрі змагань зі скелетону на Олімпійських іграх у справі Владислава Гераскевича про порушення олімпійських правил щодо вираження атлетами позиції. Що він одягатиме шолом, який за правилами МОК, порушує статтю 50: нібито порушує якісь політичні заклики. Владислава Гераскевича зняли зі стартлисту", – повідомив він.

Нагадаємо, на усіх тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступав у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Незважаючи на заборону від МОК і можливу дискваліфікацію, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом і в офіційні змагальні дні.

Змагання зі скелетону на Іграх-2026 стартували у четвер, 12 лютого, о 10:30 за київським часом. Володарі медалей визначаться у п'ятницю, 13 лютого.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Гераскевичу виступити на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті", але отримав відмову.

МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" запропонував Гераскевичу альтернативу – носити чорну пов’язку або стрічку, однак це не влаштувало українського спортсмена.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в "шоломі пам'яті" відреагував президент України Володимир Зеленський.

Також Владислава підтримали низка українських спортсменів, зокрема дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
2466
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie