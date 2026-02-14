Гераскевича зустріли оплесками на українській вечері в Мюнхені – зворушливе відео

Володимир Зеленський і Владислав Гераскевич зі своїм батьком Михайлом / © president.gov.ua

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026, разом зі своїм батьком Михайлом прибув до Мюнхена, де відбувається конференція з безпеки.

27-річний спортсмен завітав на українську вечерю, що традиційно збирає політиків, дипломатів та громадських діячів.

Поява скелетоніста викликала справжній фурор. Присутні зустріли Владислава гучними оваціями, демонструючи солідарність із його позицією та незгоду з рішенням міжнародних спортивних інституцій.

Сам спортсмен подякував присутнім за теплу зустріч, зазначивши, що така підтримка надає йому сил продовжувати боротьбу поза треком.

Крім того, з Гераскевичем особисто зустрівся президент України Володимир Зеленський і нагородив його орденом Свободи.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію у CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.