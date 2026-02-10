Гераскевичу заборонили виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами спортсменів

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на зимовій Олімпіаді-2026 у шоломі з фотографіями українських спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення до України.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"МОК забороняє використання мого шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила", – написав Гераскевич.

Скелетоніст повідомив, що готує офіційний запит до МОК, де боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

Також Гераскевич зазначив, що напередодні італійський сноубордист виступав на Олімпіаді у шоломі з російським прапором, що заборонено правилами МОК, але "на це не було жодної реакції".

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.