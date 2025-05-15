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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1902
Час на прочитання
2 хв

Герой "Шахтаря" у серії пенальті фіналу Кубка України висловився про завоювання трофею

Сейв Дмитра Різника у серії пенальті приніс "помаранчево-чорним" перемогу в турнірі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Різник

Дмитро Різник / © ФК Шахтар

Воротар донецького "Шахтаря" Дмитро Різник поділився емоціями після перемоги своєї команди над київським "Динамо" у фінальному матчі Кубка України сезону-2024/25.

Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5.

Саме Різник здійснив єдиний і вирішальний сейв у серії пенальті, відбивши удар захисника "біло-синіх" Олександра Караваєва.

"Зараз я без емоцій, але дуже радий, що ми перемогли в цьому фіналі. Цей Кубок нам був дуже потрібен цього сезону. Усі хлопці – молодці. Я вже багато разів казав: після такого шляху, який ми пройшли до цього трофею – три матчі по 120 хвилин, – це дуже важка робота. Усі впоралися, і я всім дякую. Особливо нашим другим половинкам, дітям, які нас підтримували перед матчем. Ця перемога – для них.

Для команди це справді трофей. Такий клуб, як "Шахтар", повинен перемагати. І сьогодні, можна сказати, фарт був на нашому боці.

Звісно, хотілося порадувати наших фанатів, дати їм емоції після такого складного сезону і, так би мовити, вдихнути життя у цей трофей. Усім дякуємо! Вітаємо з перемогою, з виграним Кубком! Ми всіх вас дуже любимо!", – цитує Різника офіційний сайт "гірників".

Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.

Також "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями на внутрішній арені за часів незалежності України.

Завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що емоціями після перемоги своєї команди у фіналі Кубка України поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

Також на тріумф "Шахтаря" в Кубку України відреагував капітан "помаранчево-чорних" Микола Матвієнко.

Нагадаємо, фанати "Шахтаря" спалили прапори Росії та "ДНР" на фіналі Кубка України.

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