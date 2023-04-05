Хет-трик Бензема: "Реал" знищив "Барселону" на "Камп Ноу" та вийшов до фіналу Кубка Іспанії

"Вершкові" переконливо взяли реванш у "синьо-гранатових" за поразку в першій грі 1/2 фіналу.

Мадридський "Реал" здобув розгромну перемогу над "Барселоною" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" завершився з рахунком 0:4 .

У першому таймі каталонці були активнішими, але не реалізували кілька хороших нагод. "Бланкос" же своїм моментом скористалися і вийшли вперед перед самісінькою перервою – Вінісіус Жуніор забив у швидкій контратаці.

Початок другого тайму також залишився за підопічними Карло Анчелотті. На 50-й хвилині мадридці подвоїли свою перевагу – Карім Бензема зі входу до карного майданчика ідеально пробив у лівий нижній кут після передачі Луки Модріча.

А ще за вісім хвилин "Королівський клуб" довів справу до розгрому. Бензема з пенальті розвів по кутах м'яч і голкіпера каталонців Марк-Андре тер Штегена після того, як Франк Кессьє збив Вінісіуса на правому фланзі власного штрафного майданчика.

Крапку в цій зустрічі на 81-й хвилині поставив Бензема. Чинний володар "Золотого м'яча" оформив хет-трик, з близької відстані замкнувши передачу Вінісіуса.

Зазначимо, що український воротар "Реала" Андрій Лунін провів поєдинок з "Барселоною" на лавці для запасних.

Перший півфінальний матч між "вершковими" і "синьо-гранатовими" відбувся 2 березня на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. У ньому мінімальну перемогу здобули підопічні Хаві – 0:1. Таким чином, 4:1 за сумою двох поєдинків – "Реал" прямує до фіналу Кубка Іспанії.

У фіналі турніру "вершкові" позмагаються з "Осасуною", яка за підсумками двох матчів в півфіналі вибила "Атлетик" Більбао (1:0, 1:1). Вирішальний поєдинок Кубка Іспанії відбудеться 6 травня.

Читайте також:

Удвічі більше, ніж отримує Роналду: саудівський клуб заманює Мессі космічними грошима

Роналду оформив дубль і допоміг "Аль-Насру" розбити суперника в чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

Вісім матчів "бану": лідер клубу АПЛ отримав суворе покарання за поштовх арбітра (відео)