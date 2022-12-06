Хет-трик дебютанта та рекорд Пепе: Португалія познущалася зі Швейцарії на шляху до 1/4 фіналу ЧС-2022

Швейцарці завершують боротьбу на Мундіалі, пропустивши шість голів.

У вівторок, 6 грудня, збірна Португалії знищила національну команду Швейцарії у поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022. Матч завершився з рахунком 6:1 .

Рахунок матчу відкрив на 17-й хвилині Гонсалу Рамуш, зарядивши сильним ударом з меж штрафного у ближню "дев'ятку". 21-річний футболіст вперше вийшов у стартовому складі команди, замінивши Кріштіану Роналду.

В середині тайму португальці подвоїли перевагу – навіс Бруну Фернандеша з кутового головою замкнув Пепе. Для нього цей гол став рекордним: Пепе став найстаршим гравцем (39 років і 283 дні), який забив у плейоф Мундіалю.

На початку другого тайму Рамуш з передачі Діогу Далота відзначився дублем, вразивши ворота із близької відстані.

За чотири хвилини до воріт Швейцарії залетів четвертий м'яч – Рафаель Геррейро спрямував м'яч повз безсилого воротаря.

Ще за три хвилини швейцарці нарешті зуміли відповісти. Мануель Аканджі підхопив м'яч у глибині штрафного майданчика після розіграшу кутового та переграв голкіпера майстерним ударом.

Однак хет-трик Рамуша знищив всі плани суперника відігратися. Жоау Фелікс дістався до м'яча та переадресував його в штрафний майданчик, де Рамуш ефектно відправив його в сітку.

У додатковий до другого тайму час Рафаелу Леау завершив розгром суперника, завдавши дивовижного удару під праву стійку.

У чвертьфіналі Португалія позмагається з національною командою Марокко, яка сенсаційно перемогла Іспанію на старті плейоф ЧС-2022.

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