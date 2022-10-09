Хет-трик Довбика: "Дніпро-1" розгромив "Зорю" та видерся на вершину турнірної таблиці УПЛ

Команда Олександра Кучера виграла 5 поєдинків з 5 на старті чемпіонату.

"Дніпро-1" впевнено обіграв луганську "Зорю" в матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на ужгородському стадіоні "Авангард" завершилася з рахунком 3:0 .

Героєм поєдинку став форвард дніпрян Артем Довбик, який оформив хет-трик. Нападник відзначився на 29-й хвилині, після чого також забив голи на 59-й і 75-й хвилинах.

Для підопічних Олександра Кучера це п'ята поспіль перемога на старті сезону УПЛ-2022/23.

Дніпро-1 - Зоря: турнірне становище після матчу

"Дніпро-1" з 15 очками очолив турнірну таблицю УПЛ, обійшовши "Шахтар" (13 балів). "Зоря" з 10 пунктами посідає п'яте місце.

У наступному турі дніпряни 16 жовтня зустрінуться з "Рухом", а луганці днем раніше поміряються силами з "Колосом".

Нагадаємо, "Дніпро-1" цього сезону також представляє Україну в єврокубках. У четвер, 13 жовтня, підопічні Кучера зустрінуться з ліхтенштейнським "Вадуцем" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій.

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