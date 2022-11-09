Хет-трик Довбика: "Дніпро-1" розібрався з "Колосом" і закріпив лідерство в УПЛ

"Дніпро-1" обіграв "Колос" у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні в Ковалівці завершився з рахунком 1:3 .

Героєм матчу став форвард дніпрян Артем Довбик, який тричі відзначився у воротах суперника.

На 5-й хвилині Довбик реалізував пенальті, вивівши свою команду вперед. Проте на 31-й хвилині півзахисник "Колоса" Вадим Мілько також забив з 11-метрової позначки й зрівняв рахунок.

На 36-й хвилині Довбик оформив дубль після передачі Олександра Піхальонка, а в другому таймі Артем дістався і до хет-трику завдяки асисту Артема Громова.

"Дніпро-1" здобув четверту поспіль перемогу та з 31 балом продовжує лідирувати в УПЛ. "Колос" з 15 балами йде сьомим.

У наступному турі підопічні Олександра Кучера 13 листопада зіграють проти "Ворскли", а ковалівці того ж дня зустрінуться з "Динамо".

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