Хет-трик Довбика дозволив "Дніпру-1" здобути розгромну перемогу та очолити УПЛ (відео)

"Дніпро-1" розбив "Металіст 1925" у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 0:3 .

Героєм зустрічі став форвард дніпрян Артем Довбик. Він розпочав гру на лавці запасних, але вийшов на поле ще в першому таймі, помінявши на 27-й хвилині бразильця Пеглоу.

У підсумку Довбик оформив хет-трик. На 71-й хвилині нападник відзначився з гри, а потім двічі реалізував пенальті – на 78-й і 81-й хвилинах.

Огляд матчу

Буде додано пізніше.

"Дніпро-1" набрав 42 очки і вийшов на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Таку ж кількість балів має донецький "Шахтар", який свій матч 19-го туру УПЛ ще не зіграв.

У наступному турі команда Кучера 9 квітня зіграє зі "Львовом". Того ж дня "Металіст 1925" зустрінеться з "Колосом".

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