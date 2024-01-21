Хет-трик Довбика і гол Циганкова дозволили "Жироні" знищити "Севілью" та очолити Ла Лігу (відео)

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова розгромила "Севілью" у домашньому матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" в Жироні завершився з рахунком 5:1 .

Першими в цій грі забили гості. На 10-й хвилині Ісаак Ромеро вивів "нервіонців" вперед після передачі, яку виконав Адрія Педроса.

Однак на цьому весь позитив для "Севільї" цього вечора закінчився. Дуже швидко "Жирона" перевернула все з ніг на голову, а головним героєм став Довбик, який за 6 хвилин оформив хет-трик.

На 13-й хвилині Довбик зрівняв рахунок ударом головою, вигравши верхову боротьбу у воротарському майданчику після навісу від Савіо.

Через дві хвилини Артем забив свій другий м'яч, розстрілявши ворота суперника після передачі Порту.

На 19-й хвилині Довбик оформив хет-трик. Український нападник розібрався з легендарним іспанським захисником Серхіо Рамосом і з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у правий від себе кут.

Ці голи стали для Довбика 12-м, 13-м і 14-м цього сезону Ла Ліги. Також в активі Артема 5 асистів. Він очолив бомбардирські перегони Ла Ліги та лідирує за системою "гол плюс пас".

У другому таймі підопічні Мічела продовжили куражитися. На 56-й хвилині Циганков зробив рахунок розгромним, у центрі штрафного майданчика в дотик замкнувши простріл Савіо.

Для Циганкова це четвертий гол у поточному розіграші чемпіонату Іспанії. Також Віктор зробив три результативні передачі.

Наприкінці гри "жиронці" забили п'ятий м'яч. За хвилину до кінця основного часу Крістіан Стуані встановив остаточний рахунок матчу, скориставшись пасом Мігеля Гутьєрреса.

Зазначимо, що Довбик і Циганков вийшли на поєдинок із "Севільєю" у стартовому складі. Артема на 73-й хвилині замінив Стуані, а Віктора на 66-й хвилині поміняв Валері.

Огляд матчу "Жирона" – "Севілья"

Перемога дозволила "Жироні" (52 очки) вийти на перше місце в Ла Лізі, потіснивши з вершини мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна. Тепер "вершкові" відстають від команди Довбика і Циганкова на один бал, але мають матч у запасі. "Севілья" (16 пунктів) йде на 17-й позиції поруч із зоною вильоту.

У наступному турі "Жирона" 28 січня на виїзді зіграє проти "Сельти". Того ж дня "Севілья" прийматиме "Осасуну".

Нагадаємо, обидва клуби також продовжують боротьбу в Кубку Іспанії. В 1/4 фіналу "Жирона" 24 січня на виїзді зустрінеться з "Мальоркою", а "Севілья" 25 січня приїде в гості до "Атлетіко".

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