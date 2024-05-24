Хет-трик Довбика та дубль Циганкова: "Жирона" влаштувала гольову феєрію в матчі Ла Ліги (відео)

Тричі забивши у ворота "Гранади", Артем знову очолив бомбардирські перегони чемпіонату Іспанії.

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова знищила "Гранаду" в домашньому матчі заключного, 38-го туру іспанської Ла Ліги – 7:0 .

Наші співвітчизники видали просто неймовірний поєдинок, взявши участь у кожному з семи забитих м'ячів у ворота суперника. Довбик оформив хет-трик, а Циганков – дубль. Також українські футболісти зробили по одному асисту.

Підопічні Мічела вийшли вперед на 30-й хвилині зустрічі – Ерік Гарсія ударом головою замкнув подачу Циганкова з лівого флангу.

Через три хвилини господарі збільшили свою перевагу – Циганков у дотик пробив у ближній кут після прострілу Мігеля Гутьєрреса.

Наприкінці першого тайму "жиронці" забили втретє – Довбик на 44-й хвилині реалізував пенальті.

Після перерви "Жирона" продовжила куражитися. На 54-й хвилині Циганков оформив дубль, з меж воротарського розстрілявши ворота після передачі від Савіо.

Одразу після цього Віктора замінили, замість нього на поле вийшов Крістіан Стуані. На 75-й хвилині саме він віддав пас на Довбика, який акуратно покотив м'яч під дальню стійку.

Минуло ще три хвилини і Артем віддячив уругвайському ветерану – український форвард точно скинув м'яч головою, а Стуані залишалося лише влучити в порожні ворота.

А на останній хвилині основного часу матчу Довбик перетворив свій дубль на хет-трик. Артем реалізував пенальті, забивши свій 24-й гол цього сезону чемпіонату Іспанії.

Завдяки хет-трику Довбик знову став лідером гонки бомбардирів Примери. Він обійшов форварда "Вільярреала" Александера Серлота, на рахунку якого 23 м'ячі. Чи виграє українець трофей Пічічі, який вручається найкращому голеадору сезону Ла Ліги, дізнаємося вже за підсумками останнього туру.

Зазначимо, що на двох українські гравці "Жирони" цього сезону Примери зробили аж 47 результативних дій: у Довбика – 24 голи та 8 асистів, у Циганкова – 8 голів та 7 асистів.

Огляд матчу "Жирона" – "Гранада"

Команда Мічела (81 очко) фінішувала на третьому місці в Ла Лізі, здобувши бронзові нагороди. Це перші в клубній історії медалі чемпіонату Іспанії. Наступного сезону "Жирона" дебютує в Лізі чемпіонів.

"Гранада" (21 бал) залишилася на передостанній, 19-й позиції. Вона раніше достроково втратили шанси зберегти прописку в елітному дивізіона та проведе наступний сезон у Сегунді.

Читайте також:

Більярдний гол Малиновського допоміг "Дженоа" обіграти головну сенсацію сезону Серії А (відео)

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Кубка Англії

Знову змінили рішення: "Барселона" звільнила Хаві та вже знайшла нового головного тренера