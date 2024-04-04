Хет-трик Фодена приніс "Манчестер Сіті" розгромну перемогу над "Астон Віллою" в АПЛ (відео)

"Городяни" продовжують боротися за титул з "Арсеналом" і "Ліверпулем".

"Манчестер Сіті" розгромив "Астон Віллу" в матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 4:1 .

На 11-й хвилині господарі поля вийшли вперед завдяки голу Родрі. Команда Унаї Емері відігралася на 20-й хвилині зусиллями Джона Дурана.

Перед перервою "городяни" знову повели в рахунку – на 45+1-й хвилині відзначився Філ Фоден.

У другому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли розвинули свій успіх. Ще два голи забив Фоден, на 62-й і 69-й хвилинах, і таким чином оформив хет-трик.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Астон Вілла"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (67 очок) посідає третє місце в АПЛ. "Небесно-блакитні" мають однакову кількість залікових балів з "Ліверпулем", який зіграв на матч менше, та на один пункт відстають від "Арсенала" українця Олександра Зінченка. "Астон Вілла" (59 очок) йде на четвертій сходинці.

У наступному турі команда Гвардіоли 6 квітня на виїзді зійдеться з "Крістал Пелас", а підопічні Емері того ж дня приймуть "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

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