Хет-трик героя молодіжної збірної: "Шахтар" познущався з "Металіста" та вирвався в лідери УПЛ

У суботу, 1 жовтня, в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зустрічалися харківський "Металіст" і донецький "Шахтар".

"Шахтар" розгромив "Металіст" у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені-Львів" завершився з рахунком 1:6 .

Ще в першому таймі підопічні Ігоря Йовічевича чотири рази відправили м'яч до сітки воріт суперника. Хет-триком відзначився Данило Сікан, який нещодавно своїми трьома голами вивів молодіжну збірну України на Євро-2023.

Ще один м'яч записав до свого активу Олександр Зубков. Зазначимо, що три асисти зробив Михайло Мудрик.

У другому таймі "гірники" продовжили знущатися із суперника. На 73-й хвилині голом відзначився Лассіна Траоре. На 81-й хвилині Мудрик міг ще збільшити рахунок, але не реалізував пенальті.

На 88-й хвилині харківський клуб таки забив гол престижу - його автором став Алекс Чідомере. Однак це був ще не кінець - у компенсований час Невен Джурашек забив шостий м'яч у ворота "Металіста", поставивши крапку в цьому поєдинку.

Завдяки перемозі "Шахтар" з 13 очками очолив турнірну таблицю УПЛ. "Металіст" має у своєму активі 7 балів і йде сьомим.

У наступному турі "гірники" 8 жовтня гратимуть зі "Львовом", а харків'яни днем раніше поміряються силами з "Вересом".

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