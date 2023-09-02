Хет-трик Голанда допоміг "Манчестер Сіті" здобути нищівну перемогу та закріпитися на вершині АПЛ

"Манчестер Сіті" розгромив "Фулгем" у домашньому матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 5:1 .

На 31-й хвилині Хуліан Альварес вивів господарів поля уперед, на що суперник швидко відповів голом Тіма Ріма.

Перед перервою "городяни" знову повели в рахунку зусиллями Натана Аке.

У другому таймі команда Хосепа Гвардіоли довела справу до розгрому. Хет-трик оформив Ерлінг Голанд – норвежець двічі відзначився з гри та реалізував пенальті.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (12 очок) продовжує лідирувати в турнірній таблиці АПЛ. "Фулгем" (4 бали) перебуває на 13-й позиції.

У наступному турі "небесно-блакитні" 16 вересня гратимуть із "Вест Гемом", а "дачники" того ж дня приймуть "Лутон".

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