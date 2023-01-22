Хет-трик Голанда: "Манчестер Сіті" розгромив суперника та наблизився до "Арсенала" в АПЛ (відео)

"Городяни" підібралися до "канонірів" на відстань двох очок.

"Манчестер Сіті" розбив "Вулвергемптон" у домашньому матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 3:0 .

Героєм поєдинку став зірковий форвард "небесно-блакитиних" Ерлінг Голанд. Норвежець оформив хет-трик, вразивши ворота суперника на 40-й, 49-й і 54-й хвилинах.

Зазначимо, що по асисту до свого активу записали Кевін Де Брейне та Ріяд Марез. Ще один м'яч Голанд забив з пенальті.

Огляд матчу

"Манчестер Сіті" з 45 очками продовжує йти на другому місці в АПЛ. Відставання команди Хосепа Гвардіоли від лідера чемпіонату – "Арсенала" українця Олександра Зінченка – скоротилося до 2 балів. Щоправда, "каноніри" провели на два матчі менше. "Вулвергемптон" з 17 пунктами посідає 17-ту сходинку.

У наступному турі "городяни" 5 лютого на виїзді зіграють проти "Тоттенгема", а "вовки" днем раніше приймуть "Ліверпуль".

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