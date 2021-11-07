Хет-трик іранського форварда дозволив "Зорі" розгромити "Верес" у поєдинку УПЛ (відео)

Команда Віктора Скрипника повернулася на третю сходинку чемпіонату.

Луганська "Зоря" перемогла рівненський "Верес" у поєдинку 14-го туру української Прем'єр-ліги. Матч на "Славутич-Арені" в Запоріжжі завершився з рахунком 3:0 .

У першому таймі команли не змогли вразити ворота одна одної. О ось після перервив підопічні Віктора Скрипника швидко забили, причому зробили це двічі. Дубль голами на 47-й і 49-й хвилина зробив іранський нападник Захеді Шахаб.

Зоря - Верес - 1:0. Відео голу Захеди

Зоря - Верес - 2:0. Відео голу Захеди

Він же і встановив остаточний рахунок у поєдинку, оформивши хет-трик на 83-й хвилині.

Зоря - Верес - 3:0. Відео голу Захеди

"Зоря" (29 очок) повернулася на третє місце в таблиці УПЛ, обійшовши "Ворсклу" та "Дніпро-1". Рівненська команда залишилася на сьомій позиції з 19 балами.

У наступному турі УПЛ, після паузи на поєдинки національних збірних, "Зоря" 20 листопада на виїзді зіграє зі "Львовом", а "Верес" 22 листопада прийме "Металіст 1925".

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