Хет-трик Караваєва приніс "Динамо" четверту поспіль перемогу на зборах у Туреччині

Київське "Динамо" в сьомому контрольному матчі на тренувальному зборі в Туреччині розбило північномакедонський "Сілекс". Поєдинок завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 4:0 .

Героєм зустрічі став Олександр Караваєв, який оформив хет-трик. 30-річний уродженесь Херсона відзначився на 22-й і 30-й хвилинах з гри, а на 44-й реалізував пенальті.

На 89-й хвилині крапку в матчі поставив Антон Царенко.

Для "Динамо" ця перемога стала четвертою поспіль на зборах у Туреччині. Раніше команда Мірчі Луческу розгромила румунську "Унірю Деж" (5:1), обіграла данський "Вайле" (2:0) та здолала північномакедонську "Шкендію" (1:0).

Перед цим кияни розгромно програли віденському "Рапіду" (0:4), поступилися словенському "Марибору" (0:2) та зіграли внічию з австрійською "Аустрією Лустенау" (2:2).

Наступний спаринг "Динамо" проведе в неділю, 12 лютого, проти клубу "Політехніка" (Ясси, Румунія). Початок – о 10:00 за київським часом.

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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