Хет-трик Левандовські: "Барселона" розгромом повернула собі одноосібне лідерство в Ла Лізі (відео)

"Барселона" на виїзді розгромила "Алавес" у матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок завершився з рахунком 0:3 .

Героєм зустрічі став польський форвард Роберт Левандовські, який оформив хет-трик. Він відзначався на 7-й, 22-й і 32-й хвилинах. Двічі йому асистував Рафінья, ще одного разу – Ерік Гарсія.

Огляд матчу "Алавес" – "Барселона"

Після цієї перемоги "Барселона" з 24 очками повернула собі одноосібне лідерство в Ла Лізі. Команда Гансі Фліка на три бали випереджає мадридський "Реал".

Своєю чергою, "Алавес" йде на 12-му місці, маючи у своєму активі 10 залікових пунктів.

У десятому турі Ла Ліги, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Барселона" 20 жовтня прийме "Севілью", а "Алавес" 18 жовтня вдома зіграє з "Вальядолідом".

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