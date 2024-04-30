Хет-трик Левандовського: "Барселона" у більшості здобула вольову перемогу над "Валенсією" (відео)

"Синьо-гранатові" дотиснули "кажанів", які увесь другий тайм грали в меншості після вилучення голкіпера.

"Барселона" на своєму полі обіграла "Валенсію" українського форварда Романа Яремчука в заключному матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги – 4:2 .

На 22-й хвилині каталонців вивів уперед Фермін Лопес, замкнувши ударом головою подачу Рафіньї.

"Кажани" відповіли своїми двома голами. На 27-й хвилині рахунок у грі зрівняв Уго Дуро, а на 38-й Пепелу реалізував пенальті після того, як Рональд Араухо збив суперника у власному штрафному.

Просто перед перервою команда Рубена Барахи залишилася в меншості – грузинський воротар Гіоргі Мамардашвілі зіграв рукою за межами карного майданчика, отримавши за це пряму червону картку.

У другому таймі підопічні Хаві скористалися чисельною перевагою та переламали перебіг протистояння. Хет-трик оформив Роберт Левандовський – польський форвард відзначався на 49-й, 82-й і 90+3-й хвилинах. Асисти занесли до свого активу Ілкай Гюндоган та Араухо, а останній гол Левандовський забив прямим ударом зі штрафного.

Тепер на рахунку Роберта 16 м'ячів цього сезону Примери. Очолює бомбардирські перегони чемпіонату Іспанії український нападник "Жирони" Артем Довбик, якому вдалося забити 19 голів.

Зазначимо, що Яремчук не потрапив до заявки "Валенсії" на матч проти "Барселони" через травму коліна.

Огляд матчу "Барселона" – "Валенсія"

Перемога дозволила "Барселоні" (73 очки) повернутися на друге місце в Ла Лізі, на два бали обійшовши "Жирону". За п'ять турів до кінця лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (84 пункти). "Валенсія" (47 очок) залишилася на восьмій позиції.

У наступному турі Примери "блаугранас" 4 травня на виїзді зіграють з "Жироною" в каталонському дербі, а "кажани" днем пізніше приймуть "Алавес".

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