Хет-трик Мбаппе дозволив "Реалу" розгромити аутсайдера та закріпитися на вершині Ла Ліги (відео)

Український воротар "вершкових" Андрій Лунін провів гру проти "Вальядоліда" на лавці для запасних.

Мадридський "Реал" на виїзді розбив "Вальядолід" у матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Хосе Сорілья" у Вальядоліді завершився з рахунком 0:3 .

Героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик, відзначившись 30-й, 57-й і 90+1-й хвилинах. У перших двох випадках йому асистували Джуд Беллінгем і Родріго, а в третьому французький форвард реалізував пенальті.

На рахунку Мбаппе вже 15 голів у нинішньому розіграші Ла Ліги. Він впритул наблизився у перегонах бомбардирів до нападник "Барселони" Роберта Левандовські, в активі якого 16 забитих м'ячів.

Зазначимо, що на останній хвилині основного часу господарі залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Маріо Мартін.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч проти "Вальядоліда" на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу Вальядолід – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Реал" з 49 очками продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Підопічні Карло Анчелотті на 4 бали випереджають "Атлетіко", який йде на другій позиції. "Вальядолід" з 15 пунктами замикає турнірну таблицю Примери.

У наступному турі "Реал" 1 лютого на виїзді позмагається з "Еспаньйолом". Того ж дня "Вальядолід" гостюватиме у "Вільярреала".

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