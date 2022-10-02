Хет-трик плюс два асисти Голанда: "Манчестер Сіті" принизив МЮ в манкуніанському дербі

"Манчестер Сіті" завдав ганебної поразки "Манчестер Юнайтед" в рамках 9-го туру англійської Прем'єр-ліги. Манкуніанське дербі на стадіоні "Етіхад" завершилося з рахунком 6:3 .

Команда Хосепа Гвардіоли ще в першому таймі відвантажила чотири м'ячі до сітки воріт "червоних дияволів". Уже на 8-й хвилині Філ Фоден відкрив рахунок після передачі Бернарду Сілви.

На 34-й хвилині "городяни" зміцнили свою перевагу - Ерлінг Голанд забив після пасу від Кевіна Де Брейне. А вже за три хвилини бельгієць знову асистував норвезькому голеадору і той оформив дубль. Перед перервою Голанд ще й зробив асист на Фодена, чим допоміг молодому англійцю забити свій другий гол.

У другому таймі "Манчестер Юнайтед" зумів відіграти один м'яч - на 56-й хвилині відзначився Антоні. Однак це була лише миттєва слабкість від "небесно-блакитних". На 64-й хвилині Голанд оформив хет-трик, після чого записав на свій рахунок і другий результативний пас - свій третій м'яч забив Фоден.

Наприкінці гри "городяни" серйозно розслабилися та дозволили супернику відквитати два голи - дубль в активі Антоні Марсьяля, який спершу забив з гри, а потім - з пенальті. Однак навряд чи це потішило фанатів МЮ на тлі влаштованого принциповим суперником розгрому.

"Манчестер Сіті" з 20 очками розташовується на другому місці в турнірній таблиці АПЛ. Своєю чергою, "Манчестер Юнайтед" з 12 балами посідає шосту позицію.

У наступному турі "городяни" 8 жовтня прийматимуть "Саутгемптон", а "червоні дияволи" на наступний день гостюватимуть в "Евертона", за який виступає український захисник Віталій Миколенко.

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