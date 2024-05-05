Хет-трик Роналду допоміг "Аль-Насру" розтрощити суперника у чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

Суперзірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду став головним героєм матчу 30-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з "Аль-Вахдою".

Португалець вийшов у стартовому складі та відіграв 79 хвилин. За цей час він оформив хет-трик, причому всі три голи забив з гри, а не з пенальті. Це його 66-й хет-трик у кар'єрі.

Гра завершилась із рахунком 6:0 на користь господарів поля. Крім трьох м'ячів Роналду, за "Аль-Наср" по одному голу забили Отавіо, Садіо Мане та Мохаммед Аль-Фатіль.

Огляд матчу "Аль-Наср" – "Аль-Вахда"

Цього сезону Кріштіану провів 40 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах, забив 41 гол і віддав 12 результативних передач.

У нинішньому розіграші чемпіонату Саудівської Аравії 39-річний португалець відзначився 32 голами та 10 асистами. Він очолює бомбардирські перегони саудівської ліги, на 9 забитих м'ячів випереджаючи форварда "Аль-Хіляля" Александара Мітровича.

За чотири тури до кінця сезону "Аль-Наср" посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру відстають від лідера "Аль-Хіляля", який має матч у запасі, на дев'ять очок.

Читайте також:

Хет-трик Суареса, гол і п'ять асистів Мессі: "Інтер" Маямі феєрично знищив суперника в МЛС (відео)

Восьмий трофей у складі "Реала": Лунін достроково став чемпіоном Іспанії-2023/24

Гол плюс асист Довбика: "Жирона" ефектно перемогла "Барселону" та вручила титул "Реалу" (відео)