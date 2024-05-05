Хет-трик Суареса, гол і п'ять асистів Мессі: "Інтер" Маямі феєрично знищив суперника в МЛС (відео)

Лео встановив два рекорди МЛС у грі проти "Нью Йорк Ред Буллс".

"Інтер" Маямі розгромив "Нью Йорк Ред Буллс" у домашньому матчі 12-го туру регулярного чемпіонату МЛС. Гра закінчилася перемогою господарів з рахунком 6:2 .

Головними героями поєдинку стали зірки маямців – Ліонель Мессі та Луїс Суарес. Аргентинський форвард у другому таймі відзначився голом і віддав п'ять результативних передач, а уругвайський нападник забив три м'ячі та зробив асист на Мессі.

Це дозволило клубу, власником якого є знаменитий ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем, перевернути перебіг зустрічі. До перерви "Інтер" Маямі поступався з рахунком 0:1, але потім забив шість м'ячів поспіль й лише наприкінці гри суперник вдруге вразив ворота господарів поля.

Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Нью Йорк Ред Буллс"

У цьому поєдинку Мессі встановив два рекорди МЛС. Аргентинець став першим гравцем в історії ліги, якому вдалося зробити п'ять гольових передач в одному матчі. Також він першим у заокеанському чемпіонаті відзначився шістьма результативними діями (гол + пас) за один поєдинок.

Цього сезону Ліонель зіграв за "Інтер" Маямі 10 матчів, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.

Наразі "Інтер" Маямі є одноосібним лідером Східної конференції. Відрив Мессі та Ко від "Цинцинатті", який з матчем у запасі йде другим, складає три очки.

Наступний матч "Інтер" Маямі проведе 12 травня на виїзді проти "Монреаля" в рамках чергового туру МЛС.

Нагадаємо, у попередньому матчі дубль і два асисти Мессі дозволили "Інтеру" Маямі розгромом закріпитися на вершині турнірної таблиці МЛС.

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