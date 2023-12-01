Хет-трик з голом бісиклетою: Обамеянг приніс "Марселю" шалену перемогу над "Аяксом" у Лізі Європи (відео)

На двох команди зуміли забити аж 7 м'ячів.

Французький "Марсель" здолав нідерландський "Аякс" у видовищному матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Поєдинок на "Велодромі" завершився з рахунком 4:3 .

"Провансальці" вийшли вперед на 9-й хвилині – пенальті реалізував П'єр-Емерік Обамеянг. Але вже наступної хвилини амстерамці зрівняли рахунок зусиллями Браяна Броббі.

На 26-й хвилині господарі вдруге в цьому матчі повелили в рахунку – відзначився Шансель Мбемба. Проте через чотири хвилини "Аякс" знову відновив паритет у поєдинку – Броббі оформив дубль.

На старті другого тайму "Марсель" втретє в цій грі вирвався вперед. На 47-й хвилині Обамеянг забив розкішний гол ударом бісиклетою.

На 63-й хвилині нідерланська команда залишилася в меншості – пряму червону картку отримав Стевен Бергейс.

Навіть граючи удесятьох амстердамці спромоглися втретє у цьому матчі зрівняти рахунок. На 79-й хвилині влучного удару завдав Чуба Акпом.

Розв'язка цього захопливого протистояння настала вже у компенсований час. Французький клуб заробив пенальті, а Обамеянг на 90+3-й хвилині точно пробив з 11-метрової позначки. Таким чином, хет-трик габонського форварда приніс "провансальцям" перемогу в надрезультативному матчі.

Огляд матчу "Марсель" – "Аякс"

В іншому матчі 5-го туру цього квартету грецький АЕК на своєму полі поступився англійському "Брайтону" (0:1).

Турнірне становище у групі B за один тур до кінця групового етапу: "Марсель" (11 очок), "Брайтон" (10), АЕК (4), "Аякс" (2).

У заключному турі 14 грудня "Марсель" на виїді зіграє з "Брайтоном", тоді як "Аякс" прийматиме АЕК.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій і позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

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