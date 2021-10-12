"Хіба ти не знаєш, скільки мені років": Луческу вибухнув на запитанні журналіста про можливість очолити збірну Румунії

"Хіба ти не знаєш, скільки мені років": Луческу вибухнув на запитанні журналіста про можливість очолити збірну Румунії

Керманич хоче бачити на цьому містку молодого колегу.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу різко відреагував на запитання журналіста про можливість очолити збірну Румунії.

Слова румунського фахівця цитує GSP.

"Можливість очолити збірну Румунії? Тобі більше нема про що запитати? Хіба ти не знаєш, скільки мені років? Дай мені спокій.

Якби ми повернулися років на двадцять назад, обіцяю: пішов би, куди ти захочеш. Невже хтось ще може думати, що в моєму віці я можу повернутися в збірну і що-небудь зробити? Тут потрібна молода людина з дуже хорошою підготовкою.

Те ж саме стосується і бухарестського "Динамо". Хто б туди не прийшов, він повинен знати, що "Динамо" - дуже важливий бренд для румунського спорту, який не може грати посередньо", - зазначив Луческу.

Наразі "біло-сині" під керівництвом Луческу очолюють турнірну таблицю Чемпіонату України. Після десяти турів столичний колектив випереджає "Шахтар" на три бали;

Наступний поєдинок у рамках внутрішньої першості "Динамо" проведе 16 жовтня на виїзді проти "Львова". 20 числа кияни зіграють в рамках 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів на виїзді з іспанською "Барселоною";

Збірна Румунії посідає друге місце у відборі до ЧС-2022. Після восьми турів у їхньому активі 13 пунктів.

Додамо, що Луческу очолював збірну Румунії від 1981 до 1986 років, а бухарестське "Динамо" - від 1985 до 1990 роки.

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