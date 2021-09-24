Хімік - Одеса: онлайн-відеотрансляція матчу Чемпіонату України з баскетболу

Дивіться в прямому ефірі поєдинок стартового туру національної першості.

У п'ятницю, 24 вересня, відбудеться матч першого туру української баскетбольної Суперліги між южненським "Хіміком" та "Одесою".

Приймати гру буде СК "Олімп" в Южному. Початок зустрічі - о 18:00.

Дивіться поєдинок в прямому ефірі на телеканалі УНІАН ТБ, а також онлайн на ТСН Проспорт.

Читайте також: У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону

Нагадаємо, напередодні відбувся матч за Суперкубок України з баскетболу. Володарем трофею став "Прометей" - чинний чемпіон країни переміг столичний "Будівельник" з рахунком 104:99.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання