Хімік - Одеса: онлайн-відеотрансляція матчу Чемпіонату України з баскетболу

Дивіться в прямому ефірі поєдинок стартового туру національної першості.
У п'ятницю, 24 вересня, відбудеться матч першого туру української баскетбольної Суперліги між южненським "Хіміком" та "Одесою".
Приймати гру буде СК "Олімп" в Южному. Початок зустрічі - о 18:00.
Дивіться поєдинок в прямому ефірі на телеканалі УНІАН ТБ, а також онлайн на ТСН Проспорт.
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Нагадаємо, напередодні відбувся матч за Суперкубок України з баскетболу. Володарем трофею став "Прометей" - чинний чемпіон країни переміг столичний "Будівельник" з рахунком 104:99.